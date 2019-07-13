“بالوثائق”.. نائب سابق عن نينوى يدحض تصريحات المالكي: الجيش ضم جنوداً من مختلف المكونات والمذاهب

2019/07/13 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى: يس عراق نشر النائب السابق عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي ،اليوم السبت، وثائقاً تظهر نسبة التنوع المذهبي والقومي في الجيش العراقي قبل انسحابه من الموصل عام 2014، وذلك رداً على تصريح رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي الذي قال فيه ان الجيش انسحب من المدينة لان غالبيته من ابناء المذهب السني.وقال اللويزي في […]

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