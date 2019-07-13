2019/07/13 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع نجاح الشمري:الحشد الشعبي اسم عظيم وعنوان للامة العراقية جمعاء وليس حكرا على مكون واحد .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الدفاع الشمري:الحشد الشعبي اسم عظيم وعنوان للامة العراقية جمعاء وليس حكرا على مكون واحد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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