وزير الدفاع الشمري:الحشد ابلى بلاء حسن وهو منار عز وفخر للعراق

2019/07/13 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع نجاح الشمري:الحشد ابلى بلاء حسن وهو منار عز وفخر للعراق .

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