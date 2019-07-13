مواقع جديدة على قائمة التراث العالمي لليونسكو

2019/07/13 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخبار/ قامت لجنة التراث العالمي في اليونسكو بإدراج مواقع جديدة على قائمة التراث العالمي، شملت موقعاً "روسياً وآخر عربياً".ونظرت لجنة التراث العالمي في اليونسكو، بترشيحات "36 موقعًا جديدًا في قائمة التراث العالمي خلال جلستها الـ 43 التي عقدت في باكو، عاصمة أذربيجان، في الفترة بين 30 يونيو/ حزيران إلى 10 يوليو/ تموز، برئاسة وزير الثقافة في أذربيجان أبولفاس قراييف".انتهى/س

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