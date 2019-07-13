“بالصورة”.. طلقة طائشة تصيب طفل في “حضن امه” بالبصرة!!

2019/07/13 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق اصيب طفل بطلق ناري ،اليوم السبت، نتيجة نزاع عشائري في كرمة علي بمحافظة البصرة بينما كان الطفل بين يدي أمه.

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