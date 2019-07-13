القبض على متهمين بالارهاب وتجارة الحبوب المخدرة في الديوانية

2019/07/13 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مفارز من نقطتي تفتيش في مديرية شرطة الديوانية القبض على متهمين اثنين بالارهاب وتجارة الحبوب المخدرة.وقال مصدر في اعلام شرطة المحافظة ” ان نقطة تفتيش درع الجنوب القت القبض على متهم من سكنة الديوانية بعدما ضبطت بحوزته كمية من الحبوب المخدرة نوع صفر واحد .واضاف ” كما القت مفارز اخرى من نقطة […]

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