2019/07/13 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارزاني: مشاكل كركوك يجب ان تحل بالتوافق مع بغداد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بارزاني: مشاكل كركوك يجب ان تحل بالتوافق مع بغداد وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني: مشاكل كركوك يجب ان تحل بالتوافق مع بغداد) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني: مشاكل كركوك يجب ان تحل بالتوافق مع بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).