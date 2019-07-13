وزير الداخلية يحضر حفل تخرج عدد من دورات كلية الشرطة ويؤكد اهمية العمل بالقانون ومحاربة الفساد

2019/07/13 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري على ضرورة العمل بالقانون ومحاربة الفساد”.وذكر بيان لوزارة الداخلية ” برعاية رئيس الوزراء ، القائد العام للقوات المسلحة وحضور وزير الداخلية الدكتور ياسين طاهر الياسري احتفلت الوزارة اليوم بتخريج الدورة ٦٥ لكلية الشرطة والدورة ٥٠ الضباط العالية والدورة ٧ معهد إعداد مفوضي الشرطة .وشدد الوزير في كلمته […]

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