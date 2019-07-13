ايزيديون ومسلمون ينظّفون كنيسة في المشرق الآشورية في قضاء تلكيف.

2019/07/13 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل تحت شعار “أزهار ملونة يفوح عطرها في سماء نينوى وحمامات سلام تحمل حبا” إنطلقت حملة التنظيف التي تكوّنت من متطوّعين من كافة مكونات سهل نينوى لينظّفوا كنيسة المشرق الآشورية ويسلّطون الضوء عليها ويبثّوا رسائل إيجابية للنازحين ليعودوا إلى ديارهم.تجسدت هذه المبادرة في قلوب شباب نينوى المتطوعين ضمن أنشطة جمعية …

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