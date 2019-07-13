2019/07/13 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف القيادي في حزب الدعوة الاسلامي حسن السنيد، اليوم السبت، فوز نوري المالكي باغلبية الاصوات اميناً عاماً لحزب الدعوة.وقال السنيد المركز الخبري الوطني NNC، إن “المالكي حصل على 342 صوتا بحضور 350 داعية لمؤتمر الامانة العامة لحزب الدعوة”، مشيراً الى ان ذلك “اقرب الى الاجماع”.وأضاف ان “المؤتمر انعقد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالكي اميناً عاماً للدعوة مجدداً..والسنيد يكشف التفاصيل بالأرقام المركز الخبري الوطني.

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