ائتلاف النصر يدعو إلى تغليب لغة الحوار في حل قضية اختيار محافظ لكركوك

2019/07/13 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا ائتلاف النصر الى تغليب لغة الحوار في حل قضية اختيار محافظ لكركوك.

وطالب الائتلاف في بيان، مكونات كركوك بتحييد المحافظة عن أية أجندة قومية او طائفية او حزبية، لضمان السلام والرخاء للمدنية وأهلها، وبما يضمن حقوق الجميع ويحقق الأمن والاستقرار.

واشار ائتلاف النصر الى انّ الحقوق المتبادلة هي الاساس لتأمين المصالح وحل الخلافات وفقا للدستور والقانون، بعيدا عن فرض سياسة الأمر الواقع.

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