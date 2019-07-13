مادورو يدافع عن وزيره ذي الأصول السورية!

2019/07/13 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، يوم الجمعة، أي ارتباط لوزير الصناعة في حكومته طارق العيسمي بـ”حزب الله” اللبناني، المستهدف على حد قوله، من قبل واشنطن ومن اسماهم بالـ”خونة”.وقال مادورو في خطاب خلال تجمع حضره العيسمي الذي يشغل منصب نائب الرئيس أيضاً، “إن الحكومة الأمريكية تمضي وقتها في مهاجمة وزير الصناعة لأنه ابن زوجين عربيين …

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