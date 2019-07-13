2019/07/13 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبان يرفعان دعوى قضائية ضد وزير المالية (وثائق)) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبان يرفعان دعوى قضائية ضد وزير المالية (وثائق)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).