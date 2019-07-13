وصول الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشُؤُون الخارجيّة في الاتحاد الأوروبيّ الى بغداد

2019/07/13 | 12:22

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بغداد :سومر نيوز

وصلت الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشُؤُون الخارجيّة في الاتحاد الأوروبيّ، السبت، الى العاصمة بغداد.

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