المالكي اميناً عاماً للدعوة مجدداً.. والسنيد يكشف التفاصيل بالأرقام

2019/07/13 | 12:22

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بغداد :سومر نيوز

كشف القيادي في حزب الدعوة الاسلامي حسن السنيد، اليوم السبت، فوز نوري المالكي باغلبية الاصوات اميناً عا...

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