الحكمة تحمل وزارة التربية نسب النجاح المتدنية لطلبة الثالث المتوسط

2019/07/13 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

انتقد عضو مجلس النواب، عن كتلة الحكمة النيابية، محمود ملا طلال، اداء وزارة التربية والقائمين عليها نتيجة تدني نسب النجاح بعد اعلان نتائج

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