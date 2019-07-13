أنقرة تواصل تسلم معدات

2019/07/13 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قالت وزارة الدفاع التركية، صباح اليوم، السبت، إن معدات منظومة "إس-400" الروسية تصل إلى البلاد لليوم الثاني على التوالي، وذلك في ظل صمت

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