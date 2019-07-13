اعادة انتخاب نوري المالكي رئيسا لحزب الدعوة

2019/07/13 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت مصادر مطلع من داخل حزب الدعوة، اليوم السبت، اعادة انتخاب نوري المالكي، امينا عاما للحزب.

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