ممثل سياسة الأمن والشُؤُون الخارجيّة في الاتحاد الأوروبيّ تصل إلى بغداد

2019/07/13 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

وصلت الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشُؤُون الخارجيّة في الاتحاد الأوروبيّ فيديريكا موغيريني، اليوم السبت، الى العاصمة بغداد.

وذكر مصدر مطلع للنور نيوز، ان “الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشُؤُون الخارجيّة في الاتحاد الأوروبيّ الى بغداد وصلت الى بغداد في زيارة رسمية”.

وأوضح، ان “موغيريني ستجري لقاءات مع عدد من المسؤولين العراقيين لبحث الاوضاع المحلية والاقليمي”.





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