بيضة القبّان وفسيولوجيا الكتلة الأكبر

2019/07/13 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد القادر العبادي في المنظور التوازني (بيضة القبّان) هي (مؤشر) يتوسط كفتي الميزان للدلالة على الكيفية الثقليَّة التي تكون عليها المادة في الكفة الأولى وأوزانها القياسية في الكفة المقابلة.أسمتها...أكمل القراءة ←

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