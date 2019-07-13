يمين غموس.. ومستخف بها!

2019/07/13 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سلام محمد العامري البِرُ بالقَسم هو الوفاء, والعمل بموجب ما أقسم عليه, وأداء اليمين ليس لَقْلَقَةُ لسان, بل هو توكيد للاِلتزامِ والصدق والإخلاص, وترسيخٌ للثقة ودوام العلاقة, بين من يُقسم...أكمل القراءة ←

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