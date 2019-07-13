اندلاع حريق هائل بمخازن في اربيل

2019/07/13 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اندلع حريق في احدى المخازن الخاصة بالمواد الالكترونية والكهربائية في محافظة اربيل ، اليوم السبت، فيما تواصل فرق الدفاع المدني جهودها للسيطرة عليه.

وابلغ مصدر مطلع شفق نيوز بأن حريقا هائلا اندلع في احدى المخازن الخاصة بالمواد الكهربائية، الواقعة على طريق اربيل – الموصل.

واوضح ان الخسائر الناتجة عن الحريق مازالت غير متوفرة، مبينا ان فرق الدفاع المدني مستمرة بمكافحة النيران.

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