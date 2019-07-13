الطقس: موجات حر قادمة طويلة الأمد

2019/07/13 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير خرائط الطقس وتوقعات المتنبئين الجويين، إلى ثبات الأجواء الصيفية نسبياً في معظم المحافظات خلال اليوم السبت، فيما تكون الأجواء لطيفة في مناطق الشمال والغرب من البلاد، إلا أن التوقعات تشير إلى تعرض البلاد الأسبوع المقبل إلى موجة حرارة طويلة الأمد، تستمر عدة ايام.وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في تغريدةعلى صفحته في فيس بوك، إنه "طبقاً لتحديثات خرائط الطقس العالمية الصادر تحديثها مساء اليوم لا يُتوقع حصول تغيير في الطقس، حيث تستمر الأجواء الصيفية الاعتيادية في عموم مدن البلاد".

وأضاف، أن "الرياح تستمر على اتجاها المعتاد الشمالي الغربي وتكون معتدلة السرعة وبسرعة تتراوح بين ٢٠ إلى ٣٠ كم تزداد نشاطاً في الأجزاء الجنوبية الشرقية الى ٥٠ كم".

وتابع، ان "درجات الحرارة ستكون مقاربة في وسط وجنوب البلاد في حين تنخفض قليلاً في المنطقتين الشمالية والغربية، وستكون درجات الحرارة على النحو التالي:

البصرة ٤٧

ميسان ٤٦

ذي قار ٤٥

السماوة ٤٤

واسط ٤٤

الديوانية ٤٤

بابل ٤٣

النجف ٤٤

كربلاء ٤٢

بغداد ٤٢

ديالى ٤١

صلاح الدين ٣٨

الانبار٣٧

كركوك ٣٨

السليمانية ٣٥

اربيل ٣٧

الموصل ٣٨

دهوك ٣٦

حيث تكون اجواء لطيفة غرب وشمال البلاد وحارة في باقي المناطق.

أما الرطوبة النسبية فتكون في المنطقة الشمالية ١٣%، وفي المنطقة الوسطى ١٣%، في المنطقة الجنوبية ٦%,

وأكد السلامي، انه "من المتوقع ان تتعرض البلاد خلال الاسبوع المقبل الى موجة حر طويلة الأمد قد تستمر ٦ ايام وارتفاع قد يتجاوز حاجز الـ٥٠ م".



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