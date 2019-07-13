مقتل 4 من مسلحي داعش في نينوى بضربة جوية لطيران التحالف

2019/07/13 | 12:26

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بغداد اليوم _ نينوى

أعلنت خلية الاعلام الأمني، السبت (13 تموز 2019)، مقتل 4 من مسلحي تنظيم داعش، في نينوى، بضربة جوية...





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