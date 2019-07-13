الياسري يدعو في تخريج دورات كلية الشرطة لمحاربة الفساد

2019/07/13 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ دعا وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري في حفل تخرج دورات كلية الشرطة الى محاربة الفساد.وذكر بيان للوزارة تلقت لكامش برس؛ نسخة منه اليوم “برعاية رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وحضور وزير الداخلية احتفلت الوزارة اليوم بتخريج الدورة ٦٥ كلية الشرطة والدورة ٥٠ الضباط العالية والدورة ٧ معهد إعداد مفوضي الشرطة”.[…]

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