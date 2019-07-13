2019/07/13 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

أكدت ملكة جمال العراق السابقة سارة عيدان، دعمها لصفقة القرن بين إسرائيل وفلسطين، كما انتقدت قوات الحشد الشعبي التي أسمتها بـ"الفصائل المسلحة" وتحدثت عن شكوى العراقيين من سطوتها.

وقالت خلال مقابلة مع قناة "الحرة" الأمريكية "لم أندم على ما قلته في دعم "صفقة القرن"، ولا أعلم لماذا هذه...

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