2019/07/13 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس وصلت الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، اليوم السبت، الى العاصمة بغداد.وقال مصدر مطلع لـ”خطوة برس”، إن “الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني وصلت، قبل قليل، الى العاصمة بغداد، في زيارة رسمية”.أضاف انه “من المقرر ان تلتقي موغيريني المسؤولين العراقيين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موغيريني تصل إلى بغداد في زيارة رسمية وكالة خطوة برس.

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