موغيريني تصل الى بغداد

2019/07/13 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت صباح اليوم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي، فيدريكا موغيريني، الى بغداد في زيارة رسمية “.

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