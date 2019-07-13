طيران التحالف يدمر موقعا لداعش في الأنبار ويقتل 9 إرهابيين في نينوى

2019/07/13 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواصل القوات الأمنية بمساندة طيران التحالف الدولي، ملاحقة فلول داعش الإرهابي في المناطق المحررة، بالتزامن مع عملية إرادة النصر التي انطلقت قبل أيام.

حيث نفذت طائرات التحالف الدولي ضربة جوية على مناطق اختباء عناصر داعش في منطقة الجزيرة غربي الانبار، ودمرت هذه الضربة موقع لوجستي تستخدمه عصابات التنظيم الإرهابي.

هذا وأعلنت قيادة عمليات نينوى تنفيذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية أسفرت عن قتل تسعة إرهابيين في أحد الوديان شمالي بحيرة سنيسلة.

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