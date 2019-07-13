2019/07/13 | 13:30

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هيئة الحج تعلن ارتفاع عدد الحجاج الواصلين للديار المقدسة الى 2317 حاجا

تأریخ التحریر: : 2019/7/13 13:28

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