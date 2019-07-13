صفقة غريزمان.. أتلتيكو يطالب برشلونة بـ80 مليون إضافية

2019/07/13 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أبرم نادي برشلونة الإسباني، يوم الجمعة، صفقة من 120 مليون يورو، لأجل ضم اللاعب الفرنسي، أنطوان غريزمان، لكن نادي أتلتيكو مدريد، عاد ليطالب "البلوغرانا" بدفع 80 مليون يورو إضافية.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فريق أتلتيكو مدريد، طلب من نادي برشلونة أن يدفع مبلغا يصل في قيمته الإجمالية إلى 200 مليون يورو، وأكد أن هذا الرقم هو الذي جرى الاتفاق عليه حين بدأ التفاوض مع اللاعب.وأوضح فريق "الروخي بلانكوس"، أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه بين غريزمان وبرشلونة، قبل خفض الشرط الجزائي من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو في مطلع يوليو الجاري.وأضاف الفريق، في بيان، أن غريزمان، حضر إلى مقر الدوري الإسباني "لا ليغا"، من خلال محاميه، حتى ينهي مع أتلتيكو مدريد، بشكل انفرادي، ووضع 120 مليون يورو نيابة عن فريق برشلونة".وأضاف أتلتيكو مدريد أن المبلغ الذي جرى إيداعه ليس كافيا لأجل سداد الشرط الجزائي، وأضاف أن الاتفاق بين اللاعب وفريق برشلونة تم قبل خفض الشرط الجزائي من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو.وأكد أتلتيكو مدريد أنه سيدافع عن حقوقه، لأن عقد غريزمان تم إنهاؤه، قبل نهاية الموسم الأخير، كما أن النجم الفرنسي أخطر برحيله عن الفريق في الرابع عشر من مايو الماضي، أي قبل إدخال تعديل على الشرط الجزائي.انتهى

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