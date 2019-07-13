بارزاني: لا نساوم على هوية كركوك الكوردستانية

2019/07/13 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

شدد زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، على عدم المساومة بشأن هوية كركوك الكردستانية، مؤكدا ضرورة معالجة المشكلات الأمنية والإدارية في المحافظة ضمن إطار الدستور وإعادة كركوك الى أوضاعها الطبيعية.

وقال بارزاني في رسالة وجهها الى الرأي العام تلقى “النور نيوز” نسخة منها، ان “مشكلة كركوك ليست عقدة سياسية خلافية بين حزبين، أو صراع سياسي بين عدد من الاطراف، بل هي في حقيقة الامر موضوع تاريخي وسياسي قديم، وفي الوقت ذاته، قضية كبيرة لها أبعاد متعددة”.





وأضاف، انه “بسبب الظروف غير الطبيعة التي سادت في كركوك، ومن أجل تطبيع الأوضاع الأمنية والإدارية في المدينة، وخدمة أهاليها، ومعالجة كافة مشكلاتها، نحن نؤيد الاتفاق بين الأطراف الكوردية وتطابق آرائها، ونعتبرها خطوة مهمة، ولكن نعتقد أن بداية معالجة المشكلات وحسمها، بما فيها تعيين المحافظ، يجب أن تكون بالتوافق مع بغداد، وأن يكون الهدف، أي كان، مقبولاً من قبل كافة مكونات كركوك”.

وأكد بارزاني، ان “الأجواء الإيجابية السائدة اليوم في العلاقات بين أربيل وبغداد، فرصة جيدة جداً، يمكن الإستفادة منها في سبيل معالجة المشكلات الأمنية والإدارية في كركوك، وفي إطار الدستور وإعادة كركوك الى أوضاعها الطبيعية، لأنه من غير المقبول ان تستمر الأوضاع الحالية”.

وتابع، “لقد أعلنا سابقاً، ونعلنها الآن، أننا لانساوم على هوية كركوك الكوردستانية، ويجب أن تكون هذه المدينة نموذجاً للتعايش القومي والديني، لكي تتمكن جميع مكوناتها من العيش معاً في سلام وتآخي ووئام”.

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