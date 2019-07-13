حريق كبير في محافظة اربيل

2019/07/13 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … تناقل ناشطون على موقع لتواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، حريقا كبيرا في احدى المخازن الخاصة بالمواد الالكترونية والكهربائية بالمحافظة.وبحسب فيديو تناقلته ناشطون وصفحات على موقع التواصل ان ” الحريق ادى الى الحاق اضرار مادية كبيرة”، مشيرا الى ان ” فرق الدفاع المدني تقوم بعملية اخماده “.يذكر أن عدد من المحافظات […]

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