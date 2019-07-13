خطيب جمعة طهران :سيكون ردنا قاسيا على بريطانيا

2019/07/13 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن خطيب جمعة طهران المؤقت آية الله كاظم صديقي، ان ايران سترد على احتجاز بريطانيا ناقلة النفط رداً قاسياً.وافاد آية الله كاظم صديقي هذا اليوم خلال خطبة الجمعة، ان أمريكا افتضح امرها فهي قبل ان تنتهك الاتفاق النووي وتنسحب منه شددت العقوبات على ايران في عهد اوباما.واضاف، ان قائد الثورة الاسلامية قال “اذا …

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