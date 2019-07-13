منتخب اثقال العراق  يحقق أربعة أوسمة ملونة في افتتاح بطولة العالم

2019/07/13 | 13:34

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(المستقلة)..حقق منتخب العراق للأثقال لفئة الشباب أربعة اوسمة ملونة في اليوم الاول لافتتاح بطولة العالم التي اقيمت منافساتها عصر الجمعة في العاصمة الكازاخستانية الما آتا.

وحقق اللاعب حسين عادل الوسام الذهبي بوزن ( زائد ) ١٠٧ كغم، بينما حقق زميله عبد عبد الكاظم الوسام الذهبي الثاني بوزن ٨٨ كغم، وحقق اللاعب أحمد مصطفى الوسام الفضي بوزن ٦٥ كغم، بينما كان الوسام البرونزي من نصيب اللاعب حيدر علاوي بوزن ٧٢ كغم

وتقام منافسات المتقدمين يوم الاثنين المقبل في البطولة المؤهلة الى بارالمبياد طوكيو ٢٠٢٠

وكانت البطولة قد افتتحت بحضور جمهور كبير حيث تضمنت احتفالية الافتتاح كلمات قصيرة للجنة المنظمة ووزيرة الثقافة والشباب الكازاخستانية ونائب رئيس اللجنة البرالمبية الدولية دوين كيل اضافة الى العروض اللوحات الفنية التي قدمتها مجموعة من الأطفال وطالبات المدارس في كازاخستان.

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