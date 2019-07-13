عشائر الأنبار تطالب عبدالمهدي بسحب فصائل “الحشد” من المحافظة

2019/07/13 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق طالب عضو #مجلس #عشائر محافظة #الأنبار #عبدالوهاب_الشمري، اليوم السبت، رئيس الحكومة #عادل_عبدالمهدي، بإبعاد فصائل “#الحشد_الشعبي” وسحبها من المحافظة.الشمري قال لـ“الحل العراق”، إن «#الميلشيات المدعومة من […]

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