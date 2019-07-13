وزير الدفاع الشمري : الحشد الشعبي ليس حكرا لطائفة او وقفا على منطقة من ربوع الوطن والامر الديواني عرفان بدوره

2019/07/13 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد وزير الدفاع نجاح الشمري، السبت، بالتضحيات التي قدمتها قوات الحشد الشعبي خلال معارك التحرير ضد الإرهاب، مؤكدا أن الحشد الشعبي ليس حكرا على طائفة او وقفا على منطقة معينة ٫ واصاف الامر الديواني بشانه بانه عرفان بدوره وتكريم لشهدائه .وقال الشمري في كلمة القاها خلال حفل تأبيني لشهداء الحشد الشعبي اقامته منظمة بدر …

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