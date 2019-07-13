2019/07/13 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي، اليوم السبت، عن مقترح قال إنه سينهي “النتائج الكارثية” في المحافظات على المستويين الصحي والتربوي، وذلك عبر اعادة ارتباط مديريات الصحة والتربيات بالوزارتين وليس المحافظات.وقال الغزي للمركز الخبري الوطني NNC، إنه سيقدم “مقترح قانون تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم، في […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد “النتائج الكارثية”..القانونية النيابية تعد اهم مقترح بقانون المحافظات المركز الخبري الوطني.

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