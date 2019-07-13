الكعبي يؤكد ان بابل لها موقع خاص على جميع الأصعدة وستتضاعف جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية من اجل دعمها دعما كاملا

2019/07/13 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ان بابل لها موقع خاص على جميع الأصعدة وستتضاعف جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية من اجل دعمها دعما كاملا”.وذكر بيان لمكتبه ان الكعبي وصل اليوم السبت الى محافظة بابل برفقة وزير الموارد المائية جمال العادلي وعدد من اعضاء مجلس النواب ، وعقد اجتماعآ في قلعة بابل […]

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