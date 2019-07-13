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ارتفاع عدد الحجاج الواصلين للديار المقدسة الى 2317 حاجا


ارتفاع عدد الحجاج الواصلين للديار المقدسة الى 2317 حاجا
2019/07/13 | 13:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت هيأة الحج ارتفاع عدد الحجاج الواصلين الى الديار المقدسة.

وكرت الهيأة في بيان مقتضب ان “عدد الحجاج الواصلين للديار المقدسة ارتفع الى 2317 حاجا”.

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