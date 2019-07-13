ارتفاع عدد الحجاج الواصلين للديار المقدسة الى 2317 حاجا

2019/07/13 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت هيأة الحج ارتفاع عدد الحجاج الواصلين الى الديار المقدسة.وكرت الهيأة في بيان مقتضب ان “عدد الحجاج الواصلين للديار المقدسة ارتفع الى 2317 حاجا”.

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