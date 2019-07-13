ليوث العراق يحرزون الذهب في بطولة العالم للأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة

2019/07/13 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … حقق لاعبو منتخب العراق للشباب برفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة ميسان، أربع أوسمة في بطولة العالم في يومها الأول، اثنان منها ذهب للاعبين حسين عادل وعبد الله عبد الكاظم، فيما حصل أحمد مصطفى على الفضية، أما البرونز كانت من نصيب حيدر علاوي.وتم المنجز تحت إشراف مساعد […]

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