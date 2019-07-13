القبض على (أم المجاهدين) في الموصل

2019/07/13 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنتْ خلية الاعلام الأمني القبض على امرأة تسمى (أم المجاهدين) في الجانب الايمن من

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