2019/07/13 | 13:40

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بعد رصد تحركات لداعش القوات المشتركة تنفذ عملية أمنية شمال شرقي ديالى

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تاريخ النشر

13/07/2019 01:37 PM

المشرق – قسم الاخبار: نفذتِ القوات الامنية والحشد الشعبي امس الجمعة، عملية أمنية شمال شرقي ديالى عقب رصد تحركات لداعش في المنطقة.



وذكر اعلام الحشد في بيان: ان قوات من الالوية 24 و23 و 110 و20 واللواء الرابع في الحشد الشعبي فضلا عن قوة من وزارة الدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب رصدت تحركات لدعش في ناحية امام ويس شمال شرقي المحافظة ونفذت على إثرها عملية أمنية باتجاه البحيرة.



وأضاف البيان: ان القوة النهرية للقاطع والاستخبارات وهندسة القاطع والطيران المسير للحشد شارك بالعملية للقضاء على حواضن داعش في المناطق الجبلية الوعرة.



على الصعيد ذاته اكد مصدر امني، ان القوات الامنية من الجيش والحشد الشعبي وبإسناد طيران الجيش حققت نتائج ممتازة خلال عملية تعقب خلايا تنظيم داعش بمناطق حمرين شمال شرقي ديالى وأضاف المصدر: ان ابرز النتائج هي تدمير 6 مضافات تحوي صواعق تفجير ومواد C4 وبدلات عسكرية مواد كهربائية وتدمير 3 عبوات واستيلاء على 18 اخرى، فضلا عن تدمير 4 احزمة ناسفة والاستيلاء على عدد اخر وتدمير 4 دراجات مفخخة والاستيلاء على دراجتين.

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