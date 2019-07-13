2019/07/13 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت هيئة الحشد الشعبي في النجف الأشرف ممارسة تطبيقية افتراضية خاصة بمناسك الحج لعوائل شهداء النجف استعداداً لموسم الحج.هيئة الحشد الشعبي في النجف الأشرف نفذت ممارسة تطبيقية افتراضية خاصة بمناسك الحج لعوائل شهداء النجف استعداداً لموسم الحج.واضاف مراسلنا في النجف الأشرف ان الممارسة التطبيقية تضمنت تعليم المشمولين هذا العام عن كيفية اداء مناسك …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ممارسة تطبيقية للحج الافتراضي في النجف الأشرف للعوائل شهداء الحشد الشعبي النعيم نيوز.

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