2019/07/13 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام عشرات الأشخاص بتسليم أسلحتهم في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، مقابل الحصول على المال، في حدث هو الأول بين أكثر من 250 حدثا مقررا لإعادة شراء أسلحة في جميع أنحاء البلاد بعدما حظرت الحكومة أسلحة نصف آلية.وأوضحت الشرطة، أنها دفعت أكثر من 430 ألف دولار نيوزيلندي {288 ألف دولار أميركي} لـ 169 من ملاك الأسلحة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نيوزيلندا:العشرات يسلمون أسلحتهم مقابل المال في كرايست تشيرش وكالة صدى الاعلام للانباء.

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