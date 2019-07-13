2019/07/13 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ٤ إرهابيين بضربة جوية لطيران التحالف الدولي باحدى قرى نينوى”.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني ” انه وفق معلومات دقيقة، تم قتل ٤ إرهابيين من عناصر عصابات داعش، بضربة جوية لطيران التحالف الدولي جنوبي قرية ” المنايف” ضمن محافظة نينوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل ٤ إرهابيين بضربة جوية لطيران التحالف الدولي باحدى قرى نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل ٤ إرهابيين بضربة جوية لطيران التحالف الدولي باحدى قرى نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).