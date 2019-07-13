البصرة… تظاهراتٌ خجولةٌ وانتشار أمني مكثف

2019/07/13 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق على عكس التوقعات، لم تشهد ساحات محافظة #البصرة تظاهراتٌ شعبية كبيرة كما كانت في كل يوم جمعة، وخرج في ساحة مركز #المدينة أمام ديوان المحافظة، أقل […]

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