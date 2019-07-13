2019/07/13 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين/ خطوة برس أعلنت مديرية شرطة صلاح الدين، اليوم السبت، عن مجمل نشاطاتها، لافتة الى انه تم القبض على ثلاثة متهمين والعثور على اربعة صواريخ في المحافظة.وقالت المديرية في بيان حصلت عليه “خطوة برس”، إن “قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية القى القبض على مطلوب وفق المادة ٤ إرهاب في سيطرة الجسر داخل مدينة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على ثلاثة متهمين والعثور على اربعة صواريخ في صلاح الدين وكالة خطوة برس.

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