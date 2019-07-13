بالتفاصيل.. حزب الدعوة ينتخب أميناً عاماً له .. من هو؟؟

2019/07/13 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخب حزب الدعوة الإسلامية في العراق، اليوم السبت، نوري المالكي أميناً عاماً له للمرة الثانية....

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