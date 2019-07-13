تركيا تطلق مخلب 2 ضد حزب العمال الكردستاني شمال العراق

2019/07/13 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات التركية، السبت، أنها شنت عملية عسكرية جديدة ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق.

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